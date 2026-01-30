今年首例！北市7旬翁染漢他病毒亡 住家附近逮2鼠陽性

疾管署公布，國內今年新增首例漢他病毒死亡個案。（示意圖：shutterstock／達志）

國內現今年首例漢他病毒！疾管署今日（30）公布，北部一名70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治加護病房後症狀未改善，13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，通報檢驗確診漢他病毒症候群。住家周邊共計捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。

疾管署說明，個案主要活動地為住家，據家屬表示，家中有老鼠活動及鼠跡。相關接觸者共4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，經採檢送驗為陰性，餘3名非同住家人無疑似症狀。地方衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署統計，國內今（2026）年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年（2022～2025年）同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例（占66％）為多，年齡則以40歲以上29例（占66％）為多，其中1例為境外移入個案（感染國家為印尼）。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

