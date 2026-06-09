今年首例「本土副傷寒」 5旬男無出國史、感染源不明

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

今年第一起副傷寒本土個案是一名家住北部的50多歲男子，近期沒有出國旅遊史，在5月中旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，到診所就醫，3天後症狀未改善再次就醫，採檢確診副傷寒，衛生單位匡列家庭與職場共8名接觸者，所幸都為陰性。

疾管署防疫醫師黃柏翰說明，「防禦副傷寒需要注意飲食的衛生和手部的清潔，飲食衛生方面，食物應該要充分的加熱煮熟，飲水應該要煮沸或使用瓶裝水，生熟食應該避免放在一起，造成交叉的汙染。」

廣告 廣告

疾管署指出，副傷寒是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，會因為吃下被患者、帶菌者糞便或尿所污染的食物或飲水而傳染，像是貝類、水果、蔬菜都可能遭受汙染，若帶菌者處理食物可能會污染食品，蒼蠅也是傳播媒介，提醒民眾要注意飲食及手部衛生。

另外，國內也出現今年首例日本腦炎，一名住在嘉義民雄的60多歲女性因發燒、意識不清及昏迷送醫確診，目前住院治療中。

疾管署發言人曾淑慧指出，「每年的5月到10月是日本腦炎的一個流行期，那6月跟7月是流行的一個巔峰，所以疾管署要提醒民眾要特別的來注意，要按時接種疫苗，那要注意防蚊的一個措施。」

疾管署也監測到，國內新冠疫情在近3週呈現上升趨勢，全球也有升溫趨勢，其中以東南亞地區增加最明顯。提醒民眾若出現呼吸道症狀眾記得配戴口罩，注意手部衛生，高風險族群可接種疫苗，降低重症風險。