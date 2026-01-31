今年首例「漢他病毒」！北市7旬翁器官衰竭亡

台北市衛生局30日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」本土確定病例。（示意圖／Pixabay）





台北市衛生局30日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」本土確定病例，為一名居住在大安區的70多歲男性。該名個案近期無出國或國內旅遊史，主要活動範圍皆在住家，卻不幸感染病毒，引發嚴重併發症身亡。

衛生局疫調發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，且經檢驗證實周遭鼠隻帶有病毒，目前已針對該區域進行全面消毒與滅鼠作業，並呼籲民眾落實防鼠措施。

病程進展快速 敗血症併發器官衰竭病逝

衛生局說明，該名個案於1月6日開始出現咳嗽、氣喘及低血壓等症狀，初次就醫後返家休養；然而病情未見好轉，1月8日又接連出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，因病況嚴重二度就醫並直接收治加護病房。

雖經醫療團隊搶救，個案仍於1月13日因敗血症併發多重器官衰竭及肺炎不幸病逝，並於1月22日經檢驗確診為漢他病毒感染。衛生局獲報後，已針對同住家人進行採檢，目前血清檢驗結果皆為陰性。

住家半徑200米全面消毒 鼠隻檢體呈陽性

為釐清感染源，北市衛生局與環保局於1月23日前往個案住家及周邊進行環境調查與捕鼠作業。檢驗結果於1月29日出爐，確認個案住家周遭捕獲的鼠隻對漢他病毒呈陽性反應。

環保局隨即於今（30）日針對個案住家半徑200公尺範圍內，執行大規模的噴藥消毒、環境孳清及投藥滅鼠工作，防堵疫情擴散。

大掃除忌用掃把吸塵器 落實防鼠3不措施

衛生局指出，漢他病毒屬人畜共通傳染病，主要透過吸入鼠類分泌物微粒、接觸遭汙染物體或被齧齒類動物咬傷而感染。

正值農曆春節前夕大掃除高峰，衛生局。特別提醒，民眾清掃時務必配戴口罩與橡膠手套，若發現老鼠蹤跡或排泄物，應使用稀釋漂白水（1:9）潑灑消毒30分鐘後再清理，切忌直接使用掃帚或吸塵器，以免揚起帶病毒的灰塵遭吸入。

同時呼籲市民落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的防鼠3不策略，封堵鼠洞、斷絕糧食來源，若出現發燒、出血等疑似症狀應儘速就醫並告知接觸史。

台北市衛生局30日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」本土確定病例。（圖／衛福部提供）

