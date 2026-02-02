今年首例「漢他病毒」本土個案死亡 防範老鼠！過年大掃除怎麼掃才對？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

今年首例漢他病毒本土病例 也是今年首例死亡病例

近期，國內出現1例漢他病毒症候群本土確定病例，為居住在台北市大安區的70多歲男性，由於個案在潛伏期期間並無國外旅遊史，因此疾管署、台北市衛生局研判為本土病例，是今年首例確定病例及死亡病例。

台北市衛生局說明，這名個案在1月6日時出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後便返家，但在1月8日又出現腸胃道症狀、畏寒及發燒等情形，再次就醫後經醫師評估症狀嚴重因此收治加護病房，但入院後症狀仍未改善，最後在1月13日因為敗血症合併多重器官衰竭、肺炎而不幸死亡，並於1月22日檢驗確診為漢他病毒感染。





經過疫調後發現，個案住家周遭常有鼠類出沒。台北市衛生局及環保局已前往個案住家及周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作，一共捕獲了4隻老鼠，其中有2隻老鼠漢他病毒抗體檢驗為「陽性」。





台北市衛生局表示，環保局已在1月30日針對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠，同時也在1月27日對個案的同住家人進行採檢，目前血清檢驗結果皆為陰性。

漢他病毒如何傳播？

根據疾管署資料顯示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類會經由吸入或接觸被漢他病毒鼠類排泄物或分泌物污染的塵土、物體，或因為被帶有病毒的齧齒類動物咬傷而感染。

漢他病毒如何預防？ 年前大掃除哪些地方應加強清潔、防鼠？

因此，預防漢他病毒的主要方法就是防鼠，並避免接觸鼠類及其排泄物、分泌物。疾管署、台北市衛生局呼籲，民眾應落實居家防鼠3不策略：「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，並針對以下重點加強防鼠：

平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙

飲水、食物、廚餘、動物飼料等，應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食汙染

餐具、廚具使用後應儘快清洗

家中廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩

防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣等為鼠類活動熱區，應加強捕鼠與滅鼠工作

過年大掃除應戴口罩、手套等預防 有老鼠屎該怎麼清理？

另外，農曆春節前民眾大掃除時也要小心預防，避免因吸入汙染物而感染。台北市衛生局疾病管制科科長余燦華提醒，民眾大掃除時記得配戴口罩、手套，若看到鼠糞不要用掃的，也不要用吸塵器清理，應先消毒再清理比較安全。





疾管署、台北市衛生局也針對過年大掃除提供以下建議，呼籲民眾做好清潔、消毒等防治措施：

農曆春節前清掃住家及工作環境時，應佩戴口罩避免吸入汙染物

使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍

若發現鼠糞或觀察到老鼠出沒蹤跡，清理時應先佩戴口罩、橡膠手套、打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待30分鐘後再清理，清理時應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄

若使用捕鼠器捕獲鼠類，也應先清洗消毒，並曬乾後再行收存

此外，台北市衛生局提醒，民眾如果出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。



