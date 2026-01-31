今年首例「漢他病毒」7旬翁8天病逝 疾管署示警注意老鼠：大掃除前必做2事

疾病管制署30日公布國內2026年首例漢他病毒症候群確診病例。（示意圖／翻攝自pixabay）

疾病管制署30日公布國內2026年首例漢他病毒症候群確診病例，個案為北部一名70多歲男性，有慢性病史，潛伏期間無國外旅遊史，研判為本土感染，最終不幸病逝。

疾管署指出，該名男子於今年1月上旬出現呼吸喘、發燒及腸胃道不適症狀，首次至急診就醫後返家，隔日因症狀惡化再次就醫並收治加護病房，惟病情持續惡化，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報及檢驗後確診為漢他病毒症候群。

調查顯示，個案主要活動地點為住家，家屬表示家中曾發現老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已完成同住家人採檢，血清檢驗結果均為陰性，並同步展開環境調查及衛教防治工作。環保單位也於個案住家周邊及相關活動地點進行捕鼠作業，共捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠經檢驗，漢他病毒抗體呈陽性反應。

疾管署說明，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，自然界主要宿主為鼠類等齧齒類動物。人類可能因吸入或接觸遭帶有病毒的鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土或物品而感染，亦可能因遭齧齒類動物咬傷而染病。

統計顯示，國內今年截至目前累計1例確診，與2022年至2025年同期病例數（0至1例）相當。自2017年至今，國內累計44例漢他病毒症候群病例，其中男性29例，占66%；40歲以上族群亦為29例，占比同樣達66%，另有1例為境外移入，感染地為印尼。

疾管署提醒，預防漢他病毒最有效的方法為落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。民眾應注意居家環境整潔，妥善處理廚餘及動物飼料，封堵老鼠可能入侵的路徑，並針對防火巷、排水設施、水溝、雜物堆及牆垣等鼠類活動熱區加強捕鼠及滅鼠。

若發現鼠類排泄物，應先配戴口罩與橡膠手套，並打開門窗通風，以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑消毒，靜置30分鐘後再進行清理，避免病毒隨塵土飛揚造成吸入感染。相關防疫資訊可至疾管署官網查詢，或撥打防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

此外，疾管署補充，漢他病毒感染依臨床症狀與病程，可分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」兩種類型，民眾如出現不明發燒、呼吸困難等症狀，應儘速就醫並告知可能的暴露史。



