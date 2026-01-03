今年首共機擾4架次共機、1空飄氣球橫過北台灣

共機擾台示意圖 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今(3)日上午公布共機、共艦擾台資訊，從115年1月2日（星期五）0600時至115年1月3日（星期六）0600時止。偵獲共機4架次（逾越中線進入中部空域1架）、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。這也是去年中國以大規模環台軍演結束2025年後後，2026年起，第一次有共機擾台。

另外，有一空飄氣球從桃園外海橫越北部台灣，在東北出海。對於相關共機、共艦，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

