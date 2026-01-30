今年首宗漢他病毒死亡個案 北市7旬男多重器官衰竭亡

【緯來新聞網】疾病管制署指出，台北市大安區出現今年首宗漢他病毒死亡個案。一名70多歲男子近日因發燒、呼吸困難及腸胃不適就醫，病情迅速惡化，經檢驗後確診漢他病毒，並於發病第8日因敗血症併多重器官衰竭病身亡。

今年首宗漢他病毒死亡個案。（圖／免費圖庫PIXABAY）

疾管署指出，該名個案有慢性病史，無國外旅遊紀錄，主要活動地點為其居住地。男子在1月上旬兩度就診急診，最終住進加護病房，但仍不幸於1月13日過世。家屬透露，近期家中曾發現老鼠與排泄物痕跡，衛生單位已展開環境調查與防疫行動。



疾管署指出，疫調共掌握4名接觸者，其中1名同住家人曾出現咳嗽症狀，但PCR檢測結果為陰性，另3人皆無不適。環保局捕獲的4隻老鼠中，有2隻檢出漢他病毒抗體陽性，顯示該區環境存在潛在傳播風險。



漢他病毒症候群是一種人畜共通傳染病，主要宿主為齧齒動物。人類感染途徑包括吸入遭鼠類排泄物或分泌物污染的空氣微粒、接觸受污染物體，或直接遭鼠類咬傷。過往國內紀錄顯示，中高齡男性為主要感染族群，40歲以上患者占比達66％。



根據疾管署統計，自2017年至今，全國累計漢他病毒確診病例44例，僅今年通報1例，與近年同期數據相當。官方呼籲民眾強化環境衛生，減少鼠類孳生風險。疾管署建議，應妥善封堵居家縫隙、處理食物殘渣，避免鼠類入侵；若發現鼠類排泄物，應配戴防護裝備並以漂白水稀釋清潔，防止病毒經空氣擴散。

