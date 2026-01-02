今年首宗釋憲案的破窗效應

（圖／本報系資料照）

憲法法庭2日做出115年憲判字第1號判決，認為屏東地方法院112年聲字第19號刑事裁定，違反憲法保障的人身自由與訴訟權違憲，發回屏東地院重新審理。這個判決看似保護人民權利，但從這個判決適用的評議及評決人數門檻，顯然是現有的5人法官想藉本案判決偷渡，讓國人相信憲法法庭恢復運作的事實。

今年憲法法庭首宗的釋憲案判決引發4個爭點，第一，此次判決的5名大法官就是判決《憲法訴訟法》修正案違憲的同一批人，合法性具爭議。第二，參與判決的大法官蔡彩貞，對3名法官不參與評議而被從現有總額中扣除的理由，仍持反對意見，凸顯扣除的合理性。第三，沒有任何機關可以判定憲法法庭判決的合法性。第四，日後若有判決的違法爭議，司法如何救濟？

立法院前年修正《憲訴法》，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，宣告違憲不得低於9人。但去年12月19日，在蔡宗珍等3位大法官拒絕參與評議的情況下，謝銘洋等5位大法官將3人從現有總額中扣除，由5人大法官宣告新版《憲訴法》違憲並失效。

這項判決引發各方論戰。《憲法》明確授權立法院來決定司法院的組織，但憲法法庭卻判新版《憲訴法》的規定牴觸《憲法》。另項爭議則是，現在大法官還自行決定並變更憲法法庭合法組成要件的權限。

但賴總統在2026元旦談話時，卻公開感謝憲法法庭恢復運作，保障人民權益。也因此，憲法法庭這次挑選人民聲請案來宣判，一來凸顯憲法法庭存在的意義，二來試圖淡化3名大法官不參與評議的爭議，藉此來平息社會對《憲訴法》判決的爭議。

但參與114和115年判決的大法官蔡彩貞，雖支持判決結果，卻對判決理由的扣除算法不表同意。她認為，大法官拒絕參與裁判的評議、表決，是出於大法官個人的意志，而非「客觀上不能」行使職權，若將蔡宗珍等3人自現有總額扣除，不但偏離法律本意，也會給人藉此影響《憲法》裁判的機會，造成難以防範的「破窗效應」。

也就是說，當115年憲判字第1號判決被大眾接受，沒有人會去質疑憲法法庭的合法性時，破窗效應就開啟了，因為，如此一來，《憲訴法》違憲判決的合法性也就等同被接受，5人大法官若再連續判決目前的近百件釋憲案，更不會受到質疑，違法判決帶來的司法正義與後續救濟爭議更無人可監督了。

美國漢米爾頓在《聯邦論》提到：「（司法權）既沒有強制力，也沒有政治意志，只有判斷。」在目前憲法法庭組織合法性的爭議下，判決效力的合法性，不用被質疑嗎？（作者為大學兼任助理教授）