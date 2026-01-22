今年首度主持治安會報 卓榮泰：導入AI技術、跨部會合作

行政院長卓榮泰今天（22日）主持2026年第一次治安會報。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰今天（22日）主持「行政院2026年第1次治安會報」，並聽取「治安趨勢與策進作為」及「查緝走私執行成效與策進作為」報告。卓榮泰表示，為構建更完善社會保護制度，政府不僅透過修法，從法制面強化防制工作，並超前部署建立各項預防機制，面對治安情勢與社會環境變化，政府亦將導入AI人工智慧技術，跨部會合作，強化犯罪防制與治安維護工作，守護國家安全及國人健康。

卓榮泰致詞時表示，過去一年來包括治安在內，台灣面臨不少挑戰，因此政府接連通過相關修法，並擬定必要計畫，包含通過「預防兒童及少年犯罪方案」及「強化社會安全網計畫2.0」，投入更多資源，以建構更完善的社會保護制度，避免弱勢青年及風險邊緣民眾誤觸法網。

卓榮泰指出，詐欺及毒駕犯罪嚴重侵犯國人健康生命及財產安全，是國人十分關注的議題，因此政府陸續通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正，加重詐欺刑度、強化被害人保護及禁奢行為，並完善唾液毒品快篩機制，以有效打擊毒品犯罪，保障用路人安全，避免個人及家庭悲劇發生。

卓榮泰也說，此外在普發現金、罷免等各項重要工作上，政府也超前部署，建立防詐機制及查賄制暴，工作發揮相當成效，感謝所有部會過去一年來的努力，未來新的一年，面對新的社會情勢及挑戰，期盼同仁堅守工作崗位，加強治安準備工作。

卓榮泰提及，去年12月19日台北市發生令人痛心的隨機襲擊事件，當時他第一時間趕達現場，要求儘速建立各種因應措施，並於過程中發現必要改進的制度缺口，包括檢討事前預警機制是否完備、現場指揮系統能否快速建立、警察快打聯防部隊能否發揮及時效果等。

卓榮泰表示，面對此一突發性重大暴力事件，政府唯一的態度就是迅速偵辦不法；同時在暴力事件過後，網路開始散布各種惡意及不法言論，可能引發後續模仿效應，政府也必須有一套新的作為應處，再加上透過各種社會制度來因應可能發生偏差行為的特定對象，以避免更多悲劇發生，這些都是新型態的工作挑戰。

卓榮泰說，春節連假即將到來，緊接著還有228連假，往年詐欺犯罪在年前都有增加趨勢；連假帶來大量返鄉人潮，也對交通紓解帶來挑戰，請內政部及交通部及早規劃管制及疏導，鼓勵用路人先行規劃替代路線及錯開擁擠時段上路；此外，為應春節期間大量購物及提款需求，請各機關加強肅竊、防搶、反毒、打詐、緝賭及金融機構安全維護等工作，期盼新的一年各部會都能做好治安工作，落實賴清德總統指示「經濟發展」及「強化治安」兩大施政主軸。

卓榮泰在聽取內政部警政署「2026年治安趨勢與策進作為」後表示，詐欺及竊盜犯罪於去年已呈緩降趨勢，民眾對居住地區的治安也維持高滿意度，感謝治安團隊整年來的努力與付出，但距離民眾對治安的期待仍有一段進步空間，相關單位必須加倍努力，全面策進各項治安工作。

針對權利車成為犯罪工具的問題，卓榮泰請內政部、交通部研議修訂相關法規，強化當舖業收當管理行為，並健全車輛所有權移轉登記制度；此外，針對《動產擔保交易法》，請金融監督管理委員會儘速研議加強管理方式，避免債務人任意處分車輛，衍生權利車犯罪問題。卓榮泰也請政委林明昕負責督導，召集相關部會進行討論，於短時間內建立一套可供未來執法依循、並可追溯來源的機制。

卓榮泰表示，近期《人工智慧基本法》已經立法院三讀通過，成為我國AI治理及科技產業發展的重要里程碑。未來治安工作除持續聚焦打擊「黑、金、槍、毒、詐」5大重點之外，請各部會亦應適時導入AI人工智慧技術，強化犯罪防制及治安維護工作，讓民眾對政府施政更有信心。



