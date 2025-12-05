今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。

今年首波大陸冷氣團要來了？下週連2波冷空氣接力：「這天」挑戰入冬最低溫

林得恩指出，六日（6日、7日）陽光短暫回暖，將連迎2波冷空氣。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今天（5日）天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度，明天（6日）東北季風減弱，環境水氣減少，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

氣象署曝一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

今天（5日）天氣持續受東北季風影響，白天高溫不會超過攝氏20度。（圖／翻攝自NCDR）

值得注意的是，下週一（8日）起東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感，林得恩表示這波冷空氣較弱，且維持時間不長。要留意的是，下一波更強的冷空氣預測在13日、14日南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，同樣也指出13、14日前後有強冷空氣南下，因科學的極限，各國模式的模擬強度不一，「南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早」。

