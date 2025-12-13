今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！

今年入冬第一波大陸冷氣團將在今（13）晚起南下，氣溫將「溜滑梯式」驟降！前氣象局長鄭明典在臉書PO出預測圖示警，冷空氣已經很接近了，很快就會有溫度上的反應！

鄭明典說明，此圖是今早8點的地面氣壓和降雨預測圖，顯示出兩個重點，第一是冷高壓的確沿著青藏高原邊緣往南移動；第二是台灣東北方等壓線向上突起，就是前面說的台灣低壓發展，表示冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了，很快就會有溫度上的反應！

根據中央氣象署預報，週日至下週一 （12/14-12/15）受冷氣團影響，明顯降溫！週日中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷，週一清晨將達到最冷，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12-14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14-17度。

不過好消息是天氣逐漸將從濕冷轉為「乾冷」各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、14日的中部以北山區有零星雨。



