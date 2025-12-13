今年首波大陸冷氣團遲到！氣象署：暖化影響 今晚高山可能下雪

入冬後首波大陸冷氣團今天抵達。圖／資料照

今天（13日）入冬後首波大陸冷氣團抵達台灣，中央氣象署表示，今年的冷氣團、寒流都有逐漸晚到的趨勢，這是暖化的影響。氣象專家林得恩則提醒，從今天晚上開始大陸冷氣團開始南下，3500公尺以上高山有零星下雪的機會。

氣象署表示，今天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨。至於苗栗以南為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度。

廣告 廣告

天氣風險公司吳聖宇表示，今年入冬以來第一波大陸冷氣團將在今天午後起逐漸南下影響台灣，不過在冷空氣真正到達之前，前緣部分將有中高層短波槽伴隨較多水氣通過，今天白天期間在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，雨勢雖然不大，但是一整天都可能會有滴滴答答下雨的機會；中南部雲量也會較為增多，不過天氣仍較穩定，預估最快可能要等到今天深夜至明天（14日）清晨，隨著短波槽通過台灣以北繼續東移，槽後的乾冷空氣南下，水氣明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止下來。

一週溫度預測。圖／中央氣象署

到了明天白天各地大致都是多雲到晴的天氣為主，可能只剩下花東、恆春半島等地還有零星飄雨的機會，這種比較穩定晴朗的天氣預估至少可以持續到下週二（16日），下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。

吳聖宇說，到了下週一（15日）白天，冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21至24度，中南部地區高溫24至26度，夜晚到下週二清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12至14度的低溫，日夜溫差變化較明顯。下週二白天各地溫度會再進一步回升，北部、東半部高溫將可以來到23至25度或以上，中南部更可能來到26至28度，又會開始變得溫暖起來。

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文指出，今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，台灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。



回到原文

更多鏡報報導

變態！「偽娘」溜進女溫泉池 她們泡湯被看光光…溫泉旅館：很難防範

二寶爸「曬衣服」意外死亡 法醫：比被隕石擊中還罕見

愛犬遭人毒死！女子辭職「追查兇手」1000多天 法院終於判決了