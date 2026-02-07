今年首波寒流報到越晚越冷 氣象署下修雪線到1000公尺

生活中心／李世宸、蔡承翰、陳威余、SNG 台北報導

寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，但並沒有下雪，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪。氣象署提醒，週六越晚越冷。估計這波寒流最冷可能出現周日和周一，周二才會逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。

寒流報到，太平山一早冷到結冰，路面樹木都覆蓋一片白色冰塊，看看溫度計顯示，只有6度低溫，不只太平山，氣象署評估還有這些山都可能下雪。氣象署預報員鄭傑仁：「北部來說的話，可能在太平山拉拉山，或是像陽明山山區，大屯山七星山的山頂附近，可能機會會比較高的。」統整溫度和濕度，估計這波寒流高山降雪機率，桃園以北和宜蘭1千公尺以上都有機會，竹苗、中部和花蓮則是2千5百公尺以上，南部、台東則是3千公尺以上，但平地可能就已經夠冷了，北部路人紛紛穿上大衣拉緊領子保暖，全台11縣市低溫特報，10度以下地區評估有新竹市、苗栗、台中、花蓮，不過新北、基隆、北市、桃園、新竹縣、宜蘭和金門會更冷。

氣象署預報員鄭傑仁：「明天晚上到周一清晨，相對而言是這波寒流，溫度最低的時候，到時候在台南以北，東半部地區的低溫，可能只有8~10度，高屏台東可能，只有11~14度左右，局部地區溫度可能再低一些，6~8度都是有可能發生的。」氣象署估西半部平地最低溫下探6度，中部以北及東部低溫8~9度，局部可能來到5度或以下低溫，雖然週二回暖至16~20度，週三又有東北季風報到，週四再變冷！





氣象署預報員鄭傑仁：「目前下一波冷空氣，預估強度可能是東北季風，或是大陸冷氣團等級，具體這個預報上還有變化，還有一些不確定性，這個溫度預計在下周四，周五之後又會逐漸的回升。」兩波式降溫，一周天氣忽冷忽熱，民眾千萬注意保暖，就怕低溫以及溫差劇烈變化釀成意外！

