今年首波寒流正式達標！明晨全台急凍南部也跌破10度

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，今日清晨5時31分台北測站溫度降至9.1度，正式達到寒流等級標準。氣象署預報員黃恩鴻表示，昨晚開始北部和中部雲層散開，在天氣晴朗且幾乎無風的條件下，輻射冷卻作用極為顯著，原本屬於強烈大陸冷氣團等級的冷空氣，在輻射冷卻效應加持下，溫度持續下探，最終達到寒流標準。

今日清晨各地低溫紀錄方面，平地最低溫出現在新竹關西5.4度，其次為新北石碇5.5度、台北北投5.9度。高山地區因水氣條件配合，合歡山測得零下6.8度並觀測到降雪及冰霰現象，路面結冰機率極高。

廣告 廣告

氣象署已針對全台17縣市發布低溫特報。雙北、桃園、新竹縣及宜蘭縣列為橙色燈號，具備出現6度以下或持續10度以下低溫的潛力；基隆、台中、南投至台南、花蓮及金門等13縣市則為黃色燈號，需留意10度以下的寒冷天氣。

關於今日白天溫度變化，黃恩鴻指出，隨著太陽出來後溫度將逐漸回升，北部、宜蘭高溫約16至18度，中南部及台東約17至19度。不過中南部及花東地區雲量仍偏多，溫度回升幅度有限。

值得注意的是，明日清晨輻射冷卻效應將更為顯著。黃恩鴻特別提醒，今晚到明日清晨，中南部雲層將逐漸散開，整個西半部都將受到輻射冷卻作用影響，低溫將與今日清晨相當，南部地區也將出現10度以下低溫。明日午後將有另一波大陸冷氣團南下，銜接目前這波冷空氣，明日白天北部、東北部高溫仍只有17至18度，中部及花東地區高溫約19至21度，南部高溫21至23度。

氣象專家分析，這波長達兩週的冷空氣預計在下週一白天起才會明顯減弱。下週一地面高壓出海後，台灣附近底層東北風強度減弱，風向轉為偏東風，各地白天有機會回溫，北部、東北部高溫18至20度，中部及花東地區高溫20至23度，南部則有機會來到23至25度間。

氣象署呼籲，低溫期間農漁養殖業者應嚴防寒害。一般民眾在室內使用瓦斯熱水器或電暖設備時，必須維持環境通風並注意用電安全。呼吸道及心血管脆弱族群應減少長時間逗留在低溫環境中，並確保兒童與長輩的頭頸部、手腳溫暖。目前合歡山等地已出現結霜與霧淞，上山賞雪的民眾應備妥防滑裝備並隨時注意交通管制與路況異動。

更多品觀點報導

醫曝70%猝死案發生在家中這3處！年輕人5警訊別輕忽

全台急凍！彰化48小時3長者猝死 氣象署：冷到下週一

