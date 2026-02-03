今年首波寒流？本週氣溫溜滑梯「低溫剩6度」 這日迎「強冷空氣」最冷時間曝

今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。示意圖／鏡報。

今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，氣象專家指出，影響台灣的冷空氣將呈現「先回暖、後急凍」的天氣型態，本週中段天氣穩定回暖，但週末起將有一波強冷空氣南下，氣溫明顯下滑，部分模式評估甚至有觸及寒流等級的可能，民眾需提前做好保暖準備。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式顯示，大陸冷氣團今日略為減弱，北台灣仍偏冷，其餘地區白天舒適、早晚偏冷，水氣逐漸轉乾，北部多雲，中南部大致晴朗，東半部則偶有局部短暫雨。氣溫方面，北部約13至21度，中南部可回升至28度，東部約13至25度。

冷氣團持續減弱

吳德榮表示，明（4）日至週五（6）冷氣團持續減弱，各地白天晴暖舒適，但夜間輻射冷卻明顯，清晨低溫偏低，部分縣市平地甚至可能出現10度以下低溫，日夜溫差大，應注意衣著調整。

鋒面於週五晚間抵達

不過天氣將在週五午夜前後出現明顯轉折，吳德榮指出，鋒面將於週五晚間抵達，北台灣率先轉雨降溫，週六（7）起中部以北濕冷有雨，且「愈晚愈冷」。週六至下週一將有一波「很強」冷空氣南下，歐洲模式最新模擬顯示，強度略有增強，觸及寒流（台北測站約10度）的機率提高，本島平地最低氣溫可能降至6度以下，但仍需持續觀察模式變化。他也強調，這波冷空氣「不適合與霸王寒流相提並論，實在差太多了」。

氣象粉專「林老師氣象站」也提醒，2月7日起氣溫將「溜滑梯式下降」，這波冷空氣影響時間長，至少冷到2月10日，範圍廣、體感偏濕冷，強度落在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間，不排除再升級為今年首波寒流，但仍存在不確定性。

天氣風險分析師吳聖宇則分析，2日晚間起中層濕氣東移，環境轉乾，未來幾天天氣相對穩定。週三至週五白天氣溫逐日回升，北部高溫可回到22至24度，中南部可達26至28度，但清晨低溫仍偏低，空曠地區須留意輻射冷卻導致的低溫現象。

冷空氣影響最顯著時段

吳聖宇指出，週五晚間鋒面通過後，東北季風明顯增強，週末將是冷空氣影響最顯著的時段。週日冷平流最強，北部白天高溫恐僅剩13至15度，夜間至下週一清晨可能出現8至10度甚至更低的低溫，是否達寒流門檻仍待後續觀察。

9日後降雨趨緩

此外，防災顧問賈新興也指出，週末期間桃園以北及宜花東降雨機率提高，9日後降雨趨緩、天氣轉晴。整體來看，下週冷空氣逐步減弱，但早晚仍偏冷，日夜溫差大。

氣象署提醒，近期天氣變化劇烈，民眾應密切留意最新氣象資訊，適時調整作息與保暖措施，特別是清晨及夜間外出時，更要注意低溫影響，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害，6日晚間至7日清晨北部、宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率。



