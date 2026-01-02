今年首發憲法判決出爐！律師聲請撤銷羈押「缺他簽名」遭打臉 槍砲犯怒釋憲

憲法法庭今年第一發判決出爐。資料照。李政龍攝



今年度第一件憲法判決下午將出爐，結果並非外界猜測的「行政院總預算案」，而是和人民權益更貼近的羈押處分。林姓槍砲犯在2022年底於屏東地院「視訊」開庭，受命法官當庭諭知羈押，辯護人於5日法定期限內提「準抗告」，卻受限疫情未讓林男簽名，慘遭屏東地院駁回，林男認為該裁定違反《憲法》保障的人身自由權及訴訟權，因而聲請裁判《憲法》審查。

林男主張，他涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪遭屏東地檢署起訴，屏院於2022年12月29日下午2點40分進行訊問時，因為防疫的緣故，採用和辯護人「遠距視訊」的開庭方式，受命法官當庭諭知羈押處分。林男的辯護人、律師李永裕則趕在5天的聲請期限內，援引「111年憲判字第3號判決」意旨，向屏院提起準抗告（聲請撤銷羈押處分）。

不過，屏院認為無從引用這項憲判字意旨，且認為辯護人所提的撤銷羈押書狀上，只有委任律師李永裕的印章，並沒有林男的簽名或蓋章，和法律程序不合，因此做成「屏院112年度聲字第19號刑事裁定」，駁回聲請確定。

林男及委任律師李永裕主張，依據「憲法法庭 111年憲判字第3號」判決意旨，被告對於法院之裁判依法得提起上訴或抗告以聲明不服，是被告重要的防禦權；從而，辯護人得為被告之利益而 上訴或抗告，除非與被告明示的意思相反，否則被告受辯護人協助有效行使防禦權之重要意涵，應該受到《憲法》保障。

聲請人主張，屏院的確定裁定，未賦予審判程序中，辯護人對於法院的羈押處分可以幫被告利益聲請撤銷，導致林男未能在5日聲請期間内獲辯護人的及時協助，難以有效行使防禦權，已侵害人民依照《憲法》第8條及第16條規定的人身自由及訴訟權保障，實屬違憲，因而聲請裁判《憲法》審查。

憲法法庭今（1/2）天下午3點，將由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會，公布「辯護人對羈押處分提起準抗告案」判決，本判決成為今年度首發的「115年憲判字第1號」。

