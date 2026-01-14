今年首艘國際郵輪1／16靠泊花蓮 海洋富士號載日客觀光

海洋富士號（MITSUI OCEAN FUJI）。（花蓮港務分公司提供／王志偉花蓮傳真）

海洋富士號（MITSUI OCEAN FUJI）。（花蓮港務分公司提供／王志偉花蓮傳真）

國際郵輪海洋富士號（MITSUI OCEAN FUJI）將於1月16日到訪花蓮港，是今年首艘到訪的國際郵輪，約有165名旅客（主要為日本籍），在旅行社安排下，下船後，轉搭車輛到慶修院等景點半日遊。

花蓮港務分公司說，今（115）年預計有14艘次郵輪靠泊，估有6600旅客人次到訪，可為地方創造可觀的觀光產值。

根據港務分公司資料顯示，海洋富士號為巴哈馬籍，是日本三井海洋郵輪（MITSUI OCEAN CRUISES）旗下的一艘頂級郵輪，船長198.2公尺，船寬25.6公尺，郵輪總噸位32,477噸，吃水-6.4公尺，可容納458位賓客，船員人數360人，船員旅客比近1：0.8，意味能提供更個人化及高水準服務。

廣告 廣告

郵輪航抵花蓮港，船方安排港口免費接駁車，由旅行社提供岸上觀光活動，發出4部車，因太魯閣國家公園仍管制，地接行程約為 4.5至6.5 小時，遊客搭車前往慶修院、港天宮、阿勒菲斯原住民舞蹈表演、松園別館等地遊覽。

花蓮港務分公司為推廣郵輪業務，提振地方觀光，今年持續提供郵輪優惠方案，包含免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費。此外，港務公司將派員參加今年4月在美國邁阿密的國際郵輪論壇，以提升台灣港口在國際間的能見度。

為吸引國際郵輪靠泊花蓮港，花蓮港務分公司也已安排國際大型郵輪集團至花蓮踩線，並與縣府、太管處、公路局、花蓮縣觀光協會及郵輪地接旅行社等單位，共同研商太魯閣修復期間郵輪旅客至花蓮旅遊的配套方案，積極行銷花蓮郵輪觀光。

更多中時新聞網報導

不滿校事會議新制 教團籲廢除

年底拚無菸城 北市推戶外定點吸菸

NBA》詹皇紀念章榮耀上身 湖人卻吞敗