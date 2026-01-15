今年首號颱風「洛鞍」生成！氣象署：路徑對台灣無直接威脅

中央氣象署於15日下午3時分發布颱風消息，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於今（15）日14時發展為輕度颱風，編號第01號(國際命名:NOKAEN，中文譯名:洛鞍)，預測未來朝西北轉東北方向移動，對臺灣無直接影響。

今年第1號颱風「洛鞍」生成。（圖／氣象署）

中央氣象署指出，洛鞍颱風雖然對台灣沒有直接影響，但其移動過程中可能會導致台灣的潮濕程度上升，預計明天東半部的降雨機率將增加。

氣象署表示，今天全台各地大多為多雲到晴，僅有台東及恆春半島出現短暫降雨。氣溫方面，北部及東半部白天高溫約為23至25度，中南部則可達27至28度，日夜溫差較大，建議民眾適時調整衣物以避免著涼。

