今年首起石虎路殺！疑為覓食過馬路遭撞 保育團體盼設「安全通道」

今（5）日，美港公路往國道3號方向路旁有民眾發現一具疑似流浪貓的動物屍體，靠近查看後，發現其身體特徵疑為石虎，隨即通報民進黨彰化縣議員賴清美。賴清美研判，石虎可能是在穿越馬路時遭車輛撞擊身亡，已通報彰化縣政府農業處前往處理。此也為今年首起石虎路殺事件。

有民眾在賴清美臉書指出，石虎具有沿溪畔活動的習性，和美烏溪溪畔為重要石虎棲地，彰化縣政府在周邊設置的4支監控相機，幾乎每月都能拍到石虎出沒紀錄。但該區域亦有人長期餵養遊蕩犬隻，導致犬群密集活動，不僅可能追逐、侵害石虎及其他野生動物，也對民眾生命財產安全造成威脅。

彰化縣政府農業處表示，依現場狀況初步研判，該石虎應是為覓食自烏溪棲地穿越道路，卻在過馬路時不幸遭車輛撞擊致死，後續將通知交通部公路局，評估該路段是否需採取相關因應與改善措施。

石虎遭路殺不幸身亡。（圖／擷取自「山貓森林」臉書）

臉書粉專「山貓森林」也表示，該路段道路兩側皆為沙丘地形，車流量大，石虎往返道路兩側風險極高，未來盼能設置動物安全通道，不僅保護石虎，也能提升用路人行車安全。

去（2025）年11月國道和美交流道下方的堤防便道，也曾發現石虎死亡。台灣石虎保育協會人員當時研判，石虎可能叼著老鼠穿越馬路時，遭汽機車輾斃；由於該路段常有石虎活動，加上便道車速偏快，增加野生動物路殺風險。石虎是「瀕臨絕種保育動物」，主要分布在苗栗、台中、南投，近年在其他地區如新竹、彰化、雲林及嘉南亦有零星的石虎發現紀錄。台灣目前石虎的數量僅存有468至669隻，數量減少和棲息地受到開發有關，路殺、非法捕殺、流浪狗攻擊也是直接造成石虎傷亡的因素。

