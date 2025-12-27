今年首起規模7地震！威力達16顆原子彈 專家：週期重新計算

宜蘭深夜規模7.0地震。（圖／中央氣象署）





今（27）日23時05分許，宜蘭東部海域爆發規模7.0地震，最大震度4級，嚇壞許多正要入睡或是已睡著的民眾。中央氣象署提醒，後續仍可能出現餘震；地震專家郭鎧紋也指出，這是台灣今年首起規模7.0的地震，威力相當於16顆原子彈，這次地震過後，週期要重新計算了。

地震專家：地震週期重新計算

郭鎧紋表示，上一次台灣規模6.5以上的地震，要回推到去年的0403花蓮地震，該起地震也是規模7.0，發生週期已經超過平均間距397天，這次宜蘭發生規模7.0地震後，地震週期就要重新計算了，並且如同中央氣象署所述，未來1週須要慎防規模5.5至6的餘震。

地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，今日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部附近發生有感地震，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。