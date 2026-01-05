今年首起路殺！彰化公路驚見石虎慘死 疑為穿越馬路遭撞

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

2026才開始，台灣野生動物保育便傳來噩耗，民眾於今（5）日上午7點多路過彰化縣和美鎮美港公路時，發現一隻保育類石虎屍體，確認為今年全國首起石虎「路殺」事件。石虎死狀悽慘，令趕往現場的議員、專業人士感到不捨。

此次路殺發生於和美鎮美港公路往國道三號的路段。民眾上午路過時，發現路邊有疑似石虎的動物屍體，便立刻通報縣議員賴清美。賴清美立即與屏東科技大學森林系碩士的兒子曾煥燁趕往現場，曾煥燁以動物身上斑點紋路與臉部特徵條紋，確認為一級保育類動物石虎，並判斷這隻母石虎應是穿越馬路時遭車輛撞擊。

賴清美說到，這起事件離2023年鹿港鎮媽祖大道的石虎路殺事件地點相近，應是石虎在嘗試穿越馬路時，不幸遭往來車輛撞死，這起事件再度凸顯石虎棲息地面臨的變化與威脅。賴清美已通報彰化縣政府農業處處理，後續會將石虎的屍體送往行政院農業委員會特有生物研究保育中心（南投特生中心），進行分析研究，了解其生理狀態和活動範圍。

賴清美最後呼籲，為避免憾事重演，駕駛人在行經野生動物棲息地時應時刻注意並減速行駛，讓台灣野生物種有更好的棲息環境。

