今年首起！彰化和美石虎遭路殺 初判為覓食遭撞亡

彰化和美鎮，傳出2026年全國首起石虎遭路殺憾事，有民眾5日早上行經美港公路，發現保育類石虎躺在路邊沒有生命跡象，農業處研判，在山區出沒的石虎，應該是為了覓食，才會從烏溪跨越到靠海的台61線，結果不幸被車撞擊。





成年石虎，倒在路邊，雙眼睜開，一動也不動，已經沒有生命跡象，農業處獲報，到場處理，將石虎送往生物多樣性研究所，解剖分析研究。

石虎遭路殺地點，在彰化和美鎮美港公路，初判是一隻成年母石虎，外界好奇，大多棲息在山區的石虎，怎麼會出現在靠海的和美地區呢？生物專家解釋，其實低海拔地區，也能看到石虎蹤影。





而農業處研判，石虎可能是為了覓食，才會由烏溪跨越到台61線，沒想到卻橫死在大馬路上。這是2026年，第一起石虎遭路殺憾事，農業處補充，未來會和公路總局研議，針對此路段做相關的因應措施，避免再有石虎，不慎喪命。





