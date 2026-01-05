今年首起！彰化美港公路石虎遭「路殺」

彰化縣和美鎮美港公路往國道三號路段，被民眾發現一隻保育類石虎陳屍路邊。（圖／東森新聞）





5號早上七點多，彰化縣和美鎮美港公路往國道三號路段，被民眾發現一隻保育類石虎陳屍路邊，經確認後，成為2026年全國首起石虎路殺事件。目前大體已送往研究單位檢驗，相關單位也將進一步釐清實際死因。

清晨天色才剛亮，彰化和美美港公路路邊卻出現讓人心痛的一幕，一隻石虎倒臥在道路旁，已經失去生命跡象，現場初步研判，疑似遭到高速車輛撞擊。

彰化縣議員賴清美：「石虎本來在路口，我們怕二次傷害再去被撞到，所以我們拜託人把它移到路邊來。」

廣告 廣告

事情就發生在5號早上7點多，有民眾經過彰化和美美港公路時，發現路中央躺著一隻動物，便趕緊通報，隨後確認，遭到路殺的正是瀕臨絕種的保育類動物石虎，也是2026年第一起石虎路殺意外。

賴清美議員特助曾煥燁：「牠看起來應該是成貓，大概六、七十公分左右，看到這種場面，真的蠻難過的。」

初步判斷，遭路殺的是一隻成年母石虎，目前石虎大體已送往南投集集生物多樣性研究所，後續將進一步釐清，實際死因與相關資料。

林務暨野保科長蘇懷：「依現場研判，應該是石虎經由烏溪，跨越到台61線，不幸被車輛撞擊。」

其實石虎在台灣數量本來就不多，目前全台僅剩約五百隻左右，多半活動在中部淺山，以及河道周邊，但隨著土地開發、活動範圍被切割，也讓石虎更容易誤闖道路。

生物專家李志穎：「牠本來就是從低海拔到海邊都有，只是說低海拔的地方，大部分都被開發掉了，所以我們在低海拔就不容易看到，在鹿港那邊也有石虎被路殺啊。」

其實事發道路沿線早已設有石虎保護警示標誌，但路殺事件仍一再發生，光是2025年，全台就有37隻石虎死於路殺，彰化縣府也提醒，駕駛行經石虎出沒熱區，務必減速慢行，多留意路況，別讓珍貴的野生動物，再成為馬路犧牲品。

更多東森新聞報導

石虎柳丁風波延燒！農場再發聲：今年不賣給大苑子

大苑子道歉了！最新聲明曝光 董事長親自向農友道歉

大苑子爭議多！農藥超標、源自中國 網氣炸抵制

