今年首颱可能生成？吳德榮：1月颱侵台無前例 仍待觀察

今(11日)晨4：50紅外線雲圖顯示，西半部晴朗、東半部雲量較多(左圖)。5時降水回波合成圖顯示，花、東海面有弱降水回波(中圖)。5時累積雨量圖顯示，東半部有零星飄雨(右圖)。 圖/「氣象應用推廣基金會」專欄

[Newtalk新聞] 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，根據各國數值模式最新模擬顯示，下半週菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，並存在增強為今年西北太平洋第1號颱風「洛鞍」（Nokaen）的機率。不過，氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台從未發生過，是否會對台灣造成間接影響，目前仍需持續觀察，尚難定論。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（11）日西半部天氣轉為晴朗穩定，東半部雲量仍偏多，花東地區有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，但今晚至周一清晨受輻射冷卻影響，本島平地最低氣溫仍可能降至9度以下。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周一白天起至周五，各地大多維持晴朗穩定，冷空氣逐漸減弱，氣溫將一天比一天回升，白天由舒適轉為偏暖；但由於輻射冷卻效應仍偏強，清晨與夜晚氣溫持續偏低，日夜溫差明顯，家中若有年長者或心血管疾病患者，仍需特別注意保暖。

至於下半週可能發展的熱帶系統，吳德榮強調，目前各國模式對其強度與路徑仍在調整中。雖然歷史紀錄顯示1月颱風侵台並未出現過，但是否會帶來外圍水氣或海象變化等間接影響，仍須密切追蹤後續資料，現階段不宜過度解讀。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊朗示威席捲全境訴求推翻獨裁者統治！矢板明夫：下一個就是中國

盧比奧奉命管理委內瑞拉事務 對他2028選總統有加分也是風險