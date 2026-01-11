今年首颱恐成形！ 專家：未曾發生1月颱侵台

2024年11月鳳凰颱風為宜蘭蘇澳帶來災情。資料照，廖瑞祥攝



今（1/11）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑鄉，僅9度，白天起輻射冷卻效應減弱，各地可感受到稍稍回溫。然而，1月才過幾天，氣象專家吳德榮今天就提醒，觀察各國模式模擬，菲律賓東方海面於下半周恐有熱帶擾動生成，且不排除成為今年第一號颱風，而颱風究竟是否會侵台，他也給出答案。

1月有機率成颱！ 是否影響台灣成關注

吳德榮今日清晨在專欄「洩天機教室」說明天氣概況，提到根據各國模式模擬，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。

吳德榮解釋，從氣候資料庫中，從未發生過西北太平洋「1月颱」侵臺，不過颱風是否對台灣有間接影響？他認為目前下定論言之過早，因持續觀察。

好天氣直達週五！ 週六一地要變天

至於下週天氣，吳德榮表示，明（12）日起至週五（16日）冷空氣減弱，全台各地皆晴朗穩定，且氣溫有望逐日回升，白天甚至會有些微熱，提醒民眾注意早晚輻射冷卻偏強，須特別留意日夜溫差大的情況發生。另，好天氣將持續到週六（17日），屆時儘管各地氣溫續升，但東半部水氣增多，將呈現「西晴東偶雨」的天氣型態。

