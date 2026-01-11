今年首颱恐生成！專家曝「1月颱」侵台機率

生活中心／楊佩怡報導

今（11）日受到大陸冷氣團影響，北部和宜蘭整天都冷颼颼的，其他地區則是要注意早晚的低溫。北部高溫不超過 20 度，中南部雖然白天舒適，但日夜溫差非常大。到了晚上氣溫會驟降，中部以北低溫僅 13 度左右，特別是高雄以北和金門可能出現 10 度以下的極端低溫，請務必做好保暖工作。不過要注意得是，菲律賓東方海域的熱帶擾動目前正在發展中，不排除會變成颱風，至於是否會影響台灣，專家指出仍需持續追蹤觀察。

今（11）日各地雖陽光露臉，但早晚溫差仍大。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

氣象專家吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」指出，今（11）日各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大；到了晚間至明（12日）晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。根據最新模式模擬顯示，明（12日）白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。

氣象專家指出，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。（圖／翻攝自天氣與氣候監測網）

到了下週六（17日）東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫將持續升高。另外關於颱風的動向，吳德榮根據各國模式模擬指出，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，且有成颱的機率；但歷年氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台的情形，未曾發生過。氣象署則指出，統計顯示西北太平洋1月平均約生成0.4個颱風，雖然生成颱風的可能性依然存在，但侵台案例卻不常見，目前需視環境條件與路徑變化再做判斷。

