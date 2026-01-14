今年首颱最快明生成！新一波強冷空氣20日南下 專家分析3大特徵

今年第一個熱帶性低氣壓TD01今（14）天凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為颱風的趨勢；氣象專家林得恩也指出，下週二（20）開始，新一波強冷空氣將南下，強度落在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團等級之間，「也有升級到寒流的潛力」，專家預估，冷的時間至少3到4天以上，冷的型態則是「先濕冷、後乾冷」，提醒民眾留意天氣變化。

林得恩今天在粉專提到，新一波強冷空氣將南下，有3個重要特徵，第一，冷空氣強度不弱，至少在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，甚至可能有升級到寒流的潛力；第二，這波冷空氣預計會冷3至4天，預計影響時間落在20日至23日。

最後冷的型態是「先濕冷、後乾冷」，林得恩表示，初期迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣，他提醒大家要好好把握本週短暫回暖好天氣，下週天氣型態又要轉變了！

另外，中央氣象署也指出，今年第一個熱帶性低氣壓TD01形成，預計15日中心位置在鵝鑾鼻東南方1680公里之處，有發展為輕度颱風的趨勢，目前對台灣天氣尚無影響。





