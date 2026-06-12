今年首颱要來了？專家曝這時熱帶擾動醞釀增強

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下周四前後，西北太平洋海域就開始有熱帶擾動生成發展的訊號。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）





6月中下旬將有颱風生成？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據歐洲（ECMWF）今晨最新數值模式模擬結果顯示，下周四前後，西北太平洋海域就開始有熱帶擾動生成發展的訊號，隨後並有再增強為颱風的趨勢。

不過，林得恩也提醒，由於目前距離預測時間實在太久，環境的不確定性相當大，後續仍需要持續加強追蹤與監測。

6月颱生成機率大公開

究竟6月份生成颱風的機率有多高？林得恩列出歷史數據指出，統計1958至2024年共計67年以來，西北太平洋及南海海域6月份的颱風總生成數為116個，占了歷史總數的6.64%。

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若進一步統計1911至2024年共計114年來的氣象資料，6月份侵台的颱風總數則為25個。值得注意的是，這個數量是前一個月（5月）的近3倍之多，歷史平均每年侵台數為0.22個。

歷史6月颱「泰利」創慘痛災情

在歷史上的6月侵台颱風中，令人印象深刻的是2012年6月19日的泰利颱風。林得恩回顧表示，當年泰利颱風重創台灣，導致中南部地區降下驚人豪雨，甚至造成嘉義以南地區大淹水。該次颱風事件最終累計造成1人死亡，農業損失更慘重超越7億元。

最新拋物線模擬路徑曝光

針對下周四前後預估開始生成發展的熱帶擾動，林得恩也透露了最新的路徑走向。

他指出，在環境駛流場的導引下，該熱帶擾動預期將以拋物線的運動路徑，朝著日本南部或南方海域方向前進。根據目前的最新模擬結果進行評估，該系統對台灣並無直接的影響。

詳細且確切的氣象預報仍應以中央氣象署為準。

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