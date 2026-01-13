今年首颱要來了？最快生成時間、路徑曝

菲律賓東方外海出現熱帶系統發展訊號，最快後天有機會生成今年首颱「洛鞍」。（圖／翻攝自賈新興臉書）





今年第1號颱風恐在1月現身。氣象專家賈新興指出，菲律賓東方外海近日出現熱帶系統發展訊號，最快後天有機會生成今年首颱「洛鞍」，模擬路徑顯示將先靠近菲律賓，再於菲律賓東北部外海轉向迴轉。不過中央氣象署評估，冬季颱風位置偏低，對台灣直接影響機率仍有限，後續仍須密切觀察。

菲律賓東方外海現首颱跡象

氣象專家賈新興表示，觀察菲律賓東方近海一帶，周三至周四熱帶系統發展機率提高，預估最快周四有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」。根據歐洲系集模式模擬，系統將先緩慢接近菲律賓，之後轉往菲律賓東北部外海活動，整體路徑以在海面發展為主。

近期天氣趨勢，周三、周四各地大多晴朗穩定，日夜溫差偏大。周五午後桃園以北山區、宜花東有零星短暫雨，周末北海岸、基隆至東北角、宜花東及恆春半島一帶，降雨機率略為提高。

歐洲模式預測未來降雨圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

冬季颱風影響有限

中央氣象署預報員劉沛滕指出，從數值模式來看，菲律賓海面目前確實有低壓系統發展，海溫條件尚可，但是否增強為熱帶性低氣壓或颱風仍需觀察，若生成時間點，可能落在周五或周六。

劉沛滕進一步說明，1月出現颱風在氣候統計上並非罕見，但數量相當少，且冬季颱風多位於低緯度海域，與夏季颱風路徑不同，通常不會明顯北上，因此對台灣的直接影響相對有限。目前台灣天氣型態仍以東北季風與冷空氣影響為主，民眾仍應留意氣溫變化與局部降雨情形。

每月颱風生成數氣候值。（圖／翻攝自賈新興臉書）

