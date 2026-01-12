今年首颱醞釀中！熱帶低壓將生成 氣象專家曝對台影響

今日北部、東半部白天高溫約19至22度，中南部約22至24度，各地早晚偏冷。（示意圖／鄧博仁攝）

由於大陸冷氣團減弱，今（12）日北部、東半部白天高溫約19至22度，中南部約22至24度，各地早晚偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，目前冷空氣暫時休兵，不過南方有熱帶系統登場，位於菲律賓東南方的熱帶擾動91W未來幾天將增強為熱帶低壓，有機會生成今年首颱，不過直接影響台灣的機率偏低，氣象專家「天氣職人-吳聖宇」分析，除非低壓一路跑到呂宋島上空或是呂宋島西方海域，不然不會直接影響台灣天氣。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文指出，91W未來幾天會稍微增強為熱帶低壓，有一定機率成為今年第一個颱風，預計周末靠近菲律賓東方，如無太大意外，後續轉向東北機率較大，要直接影響台灣的機率偏低，不過因為熱帶系統影響，間接為下一波冷空氣帶來潮濕水氣。

吳聖宇則說明，目前在雲圖上已能觀察到熱帶系統的雛形，後續發展起來機會高，不過熱帶系統在菲律賓以東就逐漸轉向北、東北移動，外圍水氣可能上到巴士海峽、台灣東南方海面，應該不會直接來到台灣上空，除非它一路跑到呂宋島上空或是呂宋島西方海域，不然對台灣天氣沒有明顯影響的機會。

氣象署預估，明（13）日、周三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，明天宜蘭地區及中部以北山區亦有零星短暫雨；周四、周五（15日、16日）東北季風減弱，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；周六、下周日（17日、18日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

