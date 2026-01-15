今年首颱「洛鞍」下午2點生成！最新路徑曝 氣象署揭影響

日本氣象廳下午最新資訊，熱帶性低氣壓TD01已於今（15）日增強為今年的第一號颱風「洛鞍」（Nokaen），目前以每小時15公里的速度朝西北移動。中央氣象署表示，「洛鞍」未來將北轉向東北方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但北移過程中，整體水氣將使台灣環境變得潮濕，明起東半部降雨機率逐漸提高。

日本氣象廳下午指出，目前颱風「洛鞍」中心位置在北緯9.9度，東經128.9度，約在菲律賓呂宋島東邊，目前中心附近最大速度18m/s，最大瞬間風速25m/s，目前持續朝西北西前進。

廣告 廣告

中央氣象署表示，菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓於下午2點發展為輕度颱風洛鞍，編號第01號（國際命名：NOKAEN，中文譯名：洛鞍），預測未來朝西北轉東北方向移動，對台灣天氣沒有直接影響，但北移過程中，整體水氣將使台灣環境變得潮濕，明起東半部降雨機率逐漸提高。

更多中時新聞網報導

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友

醫院搶家庭看護 挨批政策短視

NBA》詹皇紀念章榮耀上身 湖人卻吞敗