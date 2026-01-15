今年首颱「洛鞍」今生成！低溫下探10度 週末迎最濕冷時段

受強冷空氣影響，7縣市發布低溫特報，局部地區清晨恐下探10度以下。（圖／方萬民攝）

2026年首個颱風即將現身。根據中央氣象署資料，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓（TD01），預計今（15日）下午14時將發展為輕度颱風「洛鞍」，成為今年第一號颱風。其預測路徑將先朝西北方向行進，接著轉北、再轉偏東迴轉，雖對台灣無直接威脅，卻可能為下週的冷空氣帶來更多水氣，延長迎風面濕冷狀況。

2026年首颱「洛鞍」預估今午後生成，路徑朝西北再轉偏東，對台無直接影響。（圖／中央氣象署）

今（15日）全台大多呈現多雲到晴的穩定天氣型態，但清晨與夜晚受輻射冷卻影響，氣溫偏低，各地早晚仍感寒冷。根據氣象署預報指出，自下週一（19日）起東北季風增強，接著下週二（20日）大陸冷氣團南下，屆時中部以北與東北部氣溫將逐漸轉冷，其他地區早晚也明顯偏涼。桃園以北與宜蘭為迎風面，將有局部短暫雨，花東與恆春半島亦可能出現零星降雨，南部與中部則以多雲到晴天氣為主。

氣象單位提醒民眾留意下週氣溫變化，適時添衣保暖，並持續關注後續「洛鞍」颱風的發展動態與冷空氣報到時程，而氣象專家吳德榮指出，近期台灣白天天氣晴朗、溫暖舒適，但今明兩日仍受輻射冷卻影響，清晨與夜晚氣溫偏低，日夜溫差大。接下來從19日晚間起，水氣將逐漸增多，北部及東半部降雨機率提高，預示冷空氣即將報到。

最新歐洲預報模式顯示，20日將有一波強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，北部濕冷感加劇，中南部也將感受到明顯降溫。21日至23日間，強冷空氣盤據台灣上空，北部與東半部維持濕冷天氣，中南部雖相對乾燥，但早晚溫度偏低。24日起冷空氣逐漸減弱，氣溫才會回升。

這波冷空氣雖不達寒流標準，但根據台北測站預估，最低溫將降至12度以下，符合「強烈大陸冷氣團」定義，部分地區平地最低氣溫可能下探至8度，加上濕冷體感，寒意恐更明顯。另據氣象專家賈新興指出，今（15日）下午有機會升格為今年首個颱風「洛鞍」。雖其路徑朝西北方向移動，對台灣並無直接威脅，但外圍環流可能導致東部地區迎風面降雨增多，預估濕涼天氣將持續至週末。

「洛鞍」颱風未來幾天預計在菲律賓東方海域盤旋，受北方冷空氣影響，強度可能快速減弱，不排除成為短生命期的熱帶氣旋。另外，氣象專業粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶低壓91W發展中的「洛鞍」，接下來幾天將先朝西北移動，週末前抵達菲律賓呂宋島東部海面後轉向東北，機率較高將在海面上迴轉減弱，對台灣沒有直接侵襲風險，民眾無需過度擔心。

雖然颱風路徑偏離台灣，但其外圍雲系與水氣仍可能對迎風面帶來些許間歇性降雨。氣象署表示，今明兩天受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差明顯。全台大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

2026年首颱「洛鞍」預估今午後生成，路徑朝西北再轉偏東，對台無直接影響。（圖／翻攝自賈新興臉書）

