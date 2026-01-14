今年首颱「洛鞍」估明生成 最新模擬路徑曝

氣象專家賈新興表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估明（15）日可能發展為今年第1號颱風「洛鞍」，未來將朝西北方向前進，對台灣無直接影響；天氣方面，下周一（19日）起東北季風增強，下周二至下周四（20至22日）受大陸冷氣團影響的機率增加，桃園以北及宜蘭地區將有局部降雨。

賈新興於YouTube頻道指出，今凌晨2時位於菲律賓東方海面的低氣壓已增強為熱帶性低氣壓，預估明天有機會成為今年第1號颱風「洛鞍」。該系統將先朝西北方向前進，接近菲律賓呂宋島東南方後稍偏東北，再到琉球群島東南方附近，對台灣沒有直接影響。

在天氣方面，賈新興說，明天各地天氣晴朗，但午後宜蘭、花蓮及台東山區轉多雲；周五午後（16日）北北基、宜蘭、花東及鵝鑾鼻一帶可能出現零星短暫雨；周六、日（17、18日）北海岸、基隆至東北角、宜花東至鵝鑾鼻地區也有零星短暫雨的機率。

賈新興說，下周天氣將持續受冷氣團影響，下周一（19日）起，桃園以北及宜蘭地區將轉為局部降雨，午後各地山區、新竹及花東地區也可能出現零星短暫雨，下周二至下周四（20至22日）受冷氣團影響機率仍高，桃園以北、宜蘭地區有局部降雨，午後新竹、花東及南投以南地區也可能出現零星短暫雨。

中央氣象署提醒，今日仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地偏冷，白天隨著大陸冷氣團逐漸減弱，日夜溫差較大，今天至周五（14至16日）各地多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

