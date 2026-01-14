今年首颱「洛鞍」將生成！最新路徑曝光 專家揭侵台機率

生活中心／彭淇昀報導

今年首颱「洛鞍」即將生成，根據氣象署最新觀測資料顯示，目前熱帶性低氣壓（TD01），今（14）日14時的中心位置在北緯8.4度、東經131.3度，以每小時21公里速度，向西北進行。

今年首颱「洛鞍」將生成，不過侵襲台灣機率很低。（圖／翻攝自中央氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，第1號颱風「洛鞍」即將形成，熱帶低壓91W目前位於菲律賓東南方海域，未來幾天會先朝西北移動，週末抵達菲律賓呂宋島東部外海後轉向東北，不過侵襲台灣的機率很低，大家不用擔心。

廣告 廣告

中央氣象署指出，明後2天持續受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

此外，下週一（19日）東北季風增強、下週二（20日）大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪

大陸冷氣團發威！16縣市低溫特報 2地「急凍6度」一片橘

台北4.9星火鍋店將熄燈！最後營業日曝光 饕客不捨喊可惜

強力鎮壓示威！伊朗最高領袖下令「斷網大殺戮」 外媒：2天恐奪1.2萬命

