即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師林孝儒今（15）日在臉書指出，本週台灣天氣相對穩定，氣溫略為回暖，各地多為晴時多雲，僅東部局部短暫降雨，日夜溫差仍大。下週起北方冷空氣接力南下，環境轉為濕冷，北東部連日陰雨，低溫恐下探12度，高山有降雪機率。另菲律賓東方海面熱帶性低氣壓有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」，路徑朝北轉東北並快速減弱，對台無直接影響，僅需留意巴士海峽與東南部近海浪高變化。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今日在臉書指出，本週台灣天氣相對穩定，氣溫略為回暖，水氣偏少，各地多為晴時多雲型態，僅東部地區因地形影響，偶有局部短暫陣雨發生。白天高溫回升明顯，北部至東部約20度，中南部則可達25度以上，整體感受較為舒適。

廣告 廣告

不過林孝儒也提醒，雖然白天偏暖，但夜晚清晨仍受輻射冷卻影響，市區低溫約落在14至18度之間，局部空曠地區、沿海或近山區域，仍有11至13度低溫發生的可能，日夜溫差依舊偏大，民眾早出晚歸仍須注意保暖。週日環境轉為東北風，氣溫變化不大，天氣型態仍以東北角與東部陰有短暫陣雨為主。

快新聞／今年首颱「洛鞍」恐生成！專家曝路徑影響

本週台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

同時，林孝儒也表示，下週起北方冷空氣將接續南下，台灣天氣將逐漸轉為濕冷型態。下週一、二冷空氣為東北季風等級，北部、東部低溫約14至16度，中南部約15至17度；下週三至下週五，冷空氣強度有機會提升至大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，北部、東部低溫可能下探12至14度，中南部約13至15度，若低溫配合水氣，高山地區不排除有降雪機率。

快新聞／今年首颱「洛鞍」恐生成！專家曝路徑影響

本週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

至於熱帶系統動態，林孝儒特別提醒，目前菲律賓東方海面正有熱帶性低氣壓發展中，今明兩天有機會增強為今年第1號颱風「洛鞍」。不過根據最新預測，洛鞍颱風後續將在菲律賓東方外海朝北至東北方向移動，並受到北方冷空氣影響，預計在下週二、三逐漸減弱、消散，對台灣本島天氣並無直接影響。

最後，林孝儒強調，雖然洛鞍颱風不會侵台，但巴士海峽及東南部近海仍可能出現浪高增強情形，沿海活動民眾與航行船隻仍需留意海況變化，適時調整行程即可，無需過度恐慌。整體而言，建議民眾把握本週較穩定的天氣安排戶外活動，並提前因應下週轉濕冷的天氣變化。





原文出處：快新聞／今年首颱「洛鞍」恐生成！專家曝路徑影響

更多民視新聞報導

怕了！川普警告處決示威者「後果自負」 伊朗外長：沒有處死

流感變異升溫！醫提醒高齡族群提前評估疫苗接種

最新／搜救F-16V飛官露曙光！空軍已精準定位：在水下相當深位置

