今年首颱「洛鞍」恐生成！最新預測曝 14日北部地區低溫探9度

明（14）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，西半部與宜蘭低溫約9至14度，北部及南投近山區、河谷局部恐降至10度以下，花東約16至18度；白天在陽光加熱下迅速回暖，北部與東半部高溫22至24度，中南部可達27至28度，各地日夜溫差明顯。

明（14）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，西半部與宜蘭低溫約9至14度。（圖／報系資料照）

天氣方面環境偏乾，多為晴到多雲，僅東半部與恆春半島有零星短暫雨。氣象署指出，周四、周五仍受輻射冷卻影響，早晚偏冷、西半部溫差大，整體降雨不多。

周六至下周日早晚仍涼，菲律賓東南方低壓系統活動，水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

下周一東北季風增強，下周二大陸冷氣團南下，中部以北及東北部轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。氣象專家賈新興提醒，14至15日菲律賓東方近海熱帶系統發展機率提高，15日有機會生成今年第一號颱風「洛鞍」。

