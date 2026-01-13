今年首颱「洛鞍」恐週四生成！下週冷氣團再襲全台轉濕冷

根據氣象專家最新分析，菲律賓東方海面的熱帶擾動正逐步發展，預計本週四下午至晚間有機會增強為今年第一號颱風「洛鞍」。天氣風險分析師林孝儒表示，颱風生成後將從菲律賓東方海面向西北移動，隨後轉往東北方向逐漸遠離消散，對台灣本島天氣無直接影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，歷史上1月平均颱風生成數僅為0.5個，是全年度第三少的月份。上一次1月有2個颱風生成是在2014年，因此本次若有颱風生成，屬於較為罕見但並非不可能發生的現象。

今日受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，全台各地清晨出現明顯低溫。北部及東部地區低溫降至6至10度，中南部地區則為11至14度。中央氣象署預報顯示，近山區、山谷及空曠地區受輻射冷卻影響更為顯著，中部以北近山區可能出現10度或以下低溫。

本週天氣型態呈現日夜溫差大的特徵。預測今明兩天北部至東部高溫約19至23度，中南部可達23至27度。週四至週末氣溫逐步回升，中南部高溫可達24至28度，北部至東部約20至24度。整體水氣不多，各地以晴時多雲天氣為主。

週末隨環境轉為東北風且水氣增多，東北角至東部地區將轉為陰天並有短暫陣雨，中南部則維持晴時多雲的穩定天氣。若颱風於巴士海峽至東南部近海活動，沿海地區需留意風浪增強及長浪可能。

下週一、二將迎來另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼。北部至東部地區轉為陰天並有短暫陣雨，中南部維持晴到多雲，山區有局部短暫雨。氣象專家初步研判，此波季風過後可能銜接更乾冷的空氣南下，全台將出現較明顯降溫。

賈新興補充，下週二至下週四台灣有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭將有局部雨，新竹、花東及南投以南山區也有零星短暫雨。短期氣候趨勢預測顯示，二月中旬起氣溫將以偏涼至正常為主，民眾需持續關注最新氣象預報資訊。

