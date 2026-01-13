今年首颱「洛鞍」最快周四生成 模擬路徑朝菲律賓移動

菲律賓東方近海附近的熱帶系統持續發展，氣象專家賈新興預估，周四有機會形成2026年第1號颱風「洛鞍」，屆時將先緩慢朝菲律賓移動，隨後再從菲律賓東北部海域轉向。

歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興在YT頻道和臉書指出，周三、周四兩天觀察菲律賓東方近海一帶，該區域熱帶系統有發展機率，預估在周四可能發展成洛鞍颱風，移動路徑會先慢慢接近菲律賓，接著往菲律賓東北部方向轉出來。

天氣方面，周三、周四各地晴朗穩定，僅午後花東山區轉為多雲；周五午後桃園以北山區、宜花東地區會出現零星短暫雨；周六、周日則是北海岸、基隆至東北角、宜花東至鵝鑾鼻沿海一帶有零星短暫雨勢。

廣告 廣告

未來降雨預測。（圖／翻攝自賈新興臉書）

下周一東北季風增強影響，桃園以北、宜蘭將有局部降雨，新竹、花東地區亦有零星短暫雨。賈新興表示，下周二至下周四期間，有受到大陸冷氣團影響的可能性，桃園以北、宜蘭會有局部雨勢，新竹、花東、南投以南山區同樣會出現零星短暫雨。

延伸閱讀

非常寒冷！8縣市低溫特報 雙北一早凍破10度

急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘

「1號颱風」生成機率提高 下一波強冷空氣1/20報到