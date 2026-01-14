今年首颱「洛鞍」最快明生成！氣象署曝侵台機率

菲律賓東方熱帶性低氣壓最快明生成今年首颱「洛鞍」。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





中央氣象署表示，今年首個熱帶性低氣壓已在菲律賓東方海面形成，後續有機會增強為今年第1號輕度颱風「洛鞍」，最快明晨至明天白天生成。不過初步評估路徑以低緯度海面為主，對台灣直接影響不大。氣象專家賈新興也指出，現階段看來侵台機率低，且暫無與東北季風交互作用的跡象，但下週東北季風與冷氣團變化仍須留意。

洛鞍颱風最快明天生成

中央氣象署預報員說明，該熱帶性低氣壓目前位於鵝鸞鼻東南方海面，未來將先朝西北方向移動，之後再逐漸轉向東北。依目前強度發展評估，約在18至24小時內有機會增強為輕度颱風「洛鞍」。氣象署也提醒，系統在菲律賓東方海面活動期間，航行與作業船隻應留意海象與風浪變化。

針對「正月颱」是否罕見，氣象署表示，從長期統計來看，1月平均約有0.3到0.4個颱風，約每3年就可能出現一次。海溫偏低也使冬季颱風強度多不大、路徑多偏向低緯度海域，過去通常較少直接影響台灣。

東北季風增強 降雨機率升

賈新興指出，冬季颱風多半不會直撲台灣，常見路徑包括通過呂宋島後進入南海，或生成後往琉球南側海域移動。以目前預測來看，準洛鞍系統生成後偏向後者，對台灣無直接威脅。他也提到，若同一月份出現兩個颱風才較罕見，過去僅在少數年份發生過。

至於近期天氣走向，賈新興提醒，週日前整體偏穩定、晴朗，但日夜溫差大。下週起東北季風增強，之後不排除冷氣團影響，北台灣與宜蘭降雨機率提高、氣溫也有轉降空間。氣象署同樣提到，該系統後續可能為台灣帶來中高層水氣，對降雨型態仍需持續觀察最新預報。

