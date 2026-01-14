今年首颱「洛鞍」最快明生成！ 移動路徑、侵台機率曝

熱帶性低氣壓「TD01」有機會增強為今年第1號颱風「洛鞍」。（圖／中央氣象署）

今天（14日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，西半部、宜蘭低溫普遍在9至15度，全台最低溫出現在新竹縣關西僅4.9度；白天北部、東半部高溫回到22至24度，中南部高溫也飆27至28度。氣象署預報員賴欣國指出，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，若持續增強，將成為今年第1號颱風「洛鞍」，但由於系統都在海面上，對台影響不大。

氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓「TD01」今晨2時中心位置在北緯8.8度、東經131.7度，以每小時16公里速度，向西北進行；中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員賴欣國指出，今日至週五（16日）天氣穩定，僅東半部、恆春半島會有零星飄雨；週六、日（17、18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島將有局部短暫雨。

賴欣國表示，下週一（19日）改吹東北風，東北季風增強，水氣偏多；下週二（20日）因冷氣團影響，水氣較多，桃園以北、宜蘭將出現局部短暫雨，花蓮、台東、恆春半島也有零星短暫雨。

至於颱風相關動向？賴欣國說明，「TD01」不排除最快在明天（15日）增強為今年第1號颱風「洛鞍」（Nokaen，由寮國命名，指燕子），朝西北移動，向菲律賓東方海面接近，週六會慢慢北轉，週日則往東北方向，系統主要都在海面上，對台灣沒有什麼影響。

