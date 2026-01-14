今年首颱「洛鞍」最快1/16生成！預估路徑、對台影響曝光

氣象專家吳德榮指出，16、17日今年第一個颱風「洛鞍」有機會生成，模擬路徑在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉後逐漸削弱。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今年第一個颱風即將成生。氣象專家吳德榮指出，16、17日今年第一個颱風「洛鞍」有機會生成，模擬路徑在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉後逐漸削弱，雖然侵台機率不高，但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷。

吳德榮指出，今日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」效應強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部7至28度、南部8至29度、東部10至27度。

雖然沒有冷空氣，但目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16、17日成颱的機率已高達9成。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵台的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

因此週末開始水氣增多，東半部有局部短暫雨；19日下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降；20日北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台愈晚愈濕冷。

21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。根據歐洲預報，21、22日氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫將降至8度左右。

