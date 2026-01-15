今年首颱「洛鞍」生成！影響路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威

熱帶性低氣壓今成為今年第1號颱風「洛鞍」。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

日本氣象廳最新資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（15日）正式增強，成為今年第1號颱風「洛鞍」。洛鞍未來將朝向北轉東北方向前進，預計主要在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接威脅。然而，隨著颱風移動過程帶來水氣，預計明天起東半部地區的降雨機率將有所增加。

根據中央氣象署預測，今日全台大多維持多雲到晴的好天氣，僅南部、東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨。氣溫部分，白天北部及東半部高溫約在23至25度，中南部則可達27至28度，但受日夜溫差較大影響，民眾早出晚歸應適時增添衣物。

此外，明起東半部沿海及恆春半島需留意長浪，17、18日清晨西半部及馬祖則有局部霧或低雲影響能見度，提醒用路人多加注意。

展望未來一週，天氣將有明顯波動。明至18日各地早晚仍偏涼，基隆北海岸、大台北山區及東半部持續有局部短暫雨。緊接著19日東北季風開始增強，20日起將有強烈大陸冷氣團，屆時中部以北及東北部天氣會逐漸轉冷，各地氣溫明顯下滑。冷氣團預計在21日持續發威，加上桃園以北及東半部仍有局部降雨，全台民眾應提前做好防寒工作。

