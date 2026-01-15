今年首颱「洛鞍」生成！最新路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威

今年首颱「洛鞍」正式生成。翻攝自臉書台灣颱風論壇｜天氣特急



根據日本氣象廳最新天氣資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今日（1/15）正式增強為今年第一號颱風「洛鞍」（Nokaen，寮國命名，原意為燕子）。氣象署表示，預計未來將朝向北轉東北方向前進，在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

氣象署指出，今年首颱「洛鞍」未來預計朝北轉東北前進，對台灣沒有直接影響，但移動過程中可能導致台灣較潮溼，連帶導致明日（1/16）東半部降雨機率增加。

氣象署進一步指出，今日水氣較少，各地天氣多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。不過展望未來一週，天氣將出現明顯波動，明日（1/16）至18日各地早晚仍偏涼，基隆北海岸、大台北山區及東半部持續有局部短暫雨。

19日東北季風開始增強，20日起強烈大陸冷氣團接力，屆時中部以北及東北部天氣將逐漸轉冷，各地氣溫明顯下滑。21日冷氣團持續發威，加上桃園以北及東半部仍有局部降雨，全台民眾應提前做好防寒工作。

