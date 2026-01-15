今年首颱「洛鞍」生成！氣象署：下周二低溫探11度

今年首颱「洛鞍」將生成！氣象署：下周二低溫探11度（示意圖/本報資料照）

菲律賓東方海域昨清晨形成今年第1個熱帶性低氣壓，氣象署指出，最快今日下午增強為今年第1號颱風「洛鞍」，對台灣天氣無直接影響，但移動過程水氣影響，明起東半部降雨機率漸增，下周一、19日起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，估下周二、20日各地低溫11至14度。

氣象署預報員趙竑今日表示，菲律賓東方海面的熱帶性低壓，估最快今日下午發展成今年第1號颱風「洛鞍」，未來往北轉向東北方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但往北移動過程，整體水氣將使台灣環境變得潮濕，明起東半部降雨機率逐漸提高。

菲律賓東方海域昨清晨形成今年第1個熱帶性低氣壓，氣象署指出，最快今日下午增強為今年第1號颱風「洛鞍」，對台灣天氣無直接影響，但移動過程水氣影響，明起東半部降雨機率漸增。（氣象署提供）

他表示，周日、18日熱帶系統往北移動，周末水氣明顯增加，以東半部為主，下周一、19日起北方冷空氣逐漸南下，但當天仍受東北季風影響，下周二、20日起受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降。

針對未來一周溫度，趙竑指出，周日、18日之前，各地日夜溫差，清晨低溫14至15度，局部地區更低，但白天有機會逾20度，部分地區達25、26度，下周一、19日起冷空氣逐漸南下，北台灣溫度一路往下降，中南部也是逐漸溫度下降，可能影響到下周四、周五。

至於降雨，他表示，今日各地多雲到晴，僅南部、東南部地區零星雨，周五到周日、16至18日南邊水氣北上，偏東風，迎風面水氣略增，北海岸、東半部地區局部雨；下周一至周三、19至21日受冷空氣南下影響，南邊低壓帶來水氣，桃園以北、東半部及恆春半島易雨，下周四至五、22至23日轉為乾冷型態。

對於這波冷空氣是否達到寒流等級，趙竑表示，預估冷空氣強度為強烈大陸冷氣團到冷氣團之間，下周二到周三各地低溫在11至14度間，與本周相比，明顯下降。

