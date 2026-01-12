今年首颱「洛鞍」醞釀中！ 氣象粉專呼籲：北台灣把握本週好天氣

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

隨著大陸冷氣團減弱，冷空氣暫時休兵，各地中午稍有回溫，不過早晚氣溫仍然偏低；對此，氣象粉專提醒，南方海域開始有熱帶系統在活動，菲律賓東南方熱帶擾動「91W」正在發展中，有機率成為今年第一個颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（12）日表示，目前位於菲律賓東南方的「91W」正在發展中，未來幾天會稍微增強為熱帶低壓，有一定機率成為今年第一個颱風，屆時若生成將命名為「洛鞍」，預計路徑會先朝菲律賓東方靠近。

「颱風論壇」指出，沒有意外的話，後續轉向東北機率較大，直接影響台灣的機率偏低，因此大家可以暫時放心；不過也因為有這個系統影響，將間為下一波冷空氣帶來潮濕水氣，呼籲北台灣的朋友好好把握本週的乾爽好天氣。

