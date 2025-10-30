今年「冷冬」機率提高！林得恩曝原因：反聖嬰訊號增強

生活中心／張尚辰報導

自上週東北季風加上共伴效應影響後，北台灣天氣越來越涼。氣象專家林得恩根據美國國家氣象局氣象預報中心研究指出，自9月開始，發生反聖嬰的訊號有增強的趨勢，這也意味著「冷冬」機率會增大。

林得恩今（30）日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，表示美國國家氣象局氣象預報中心今年10月份最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月份開始，發生反聖嬰的訊號有增強的趨勢。

尤其在今年9月至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝到75至80%，且可持續到明年的2月份，發生機率都在55%以上，隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

林得恩根據過去反聖嬰年的氣候特徵顯示，推測若發生在秋天時，颱風生成的位置較為偏西，尤其在秋颱與環境的東北季風相結合共伴下，影響台灣與南海地區的機率會增加，局部地區豪雨致災的風險也較高，今年10/20豪雨事件就是重要的案例。

最後，林得恩根據過去歷史事件的統計分析，說明反聖嬰現象肇生時，當年台灣秋季在東北部及東部的降雨量也會增多，而冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值低，發生機率約在6成左右，「冷冬」的機會也會增大。

