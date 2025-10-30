今年「冷冬」機率高 專家揭原因：反聖嬰訊號增強
近日東北季風一波接一波，天氣越來越涼，氣象專家林得恩表示，美國國家氣象局根據目前最新氣候預報模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰訊號有增強的趨勢，可能持續到明年2月，因此台灣秋季在東北部及東半部的降雨會增多，冬天到隔年春季的氣溫也會比平均值還低，簡單來說就是今年「冷冬」機率提高。
林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，美國國家氣象局氣象預報中心今年10月最新研究指出，根據目前氣候預報模式模擬結果，自9月開始發生反聖嬰訊號續增強的趨勢，尤其在今年9至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝到75至80％，且可持續到明年的2月，隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。
林得恩說明，根據過去反聖嬰年的氣候特徵顯示，若發生在秋天時，颱風生成的位置會較為偏西，尤其在秋颱與環境的東北季風相結合共伴下，影響台灣與南海地區的機率增加，局部地區豪雨致災風險高，今年10月20日豪雨事件就是重要的案例。
此外，反聖嬰現象對台灣天氣也有影響，林得恩表示，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣秋季在東北部及東部的降雨量會增多；冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來得低，發生的機率約在6成左右，簡單來說，今年「冷冬」機會將增大。
至於近日天氣，中央氣象署表示，明（31日）東北季風增強，北部及東北部轉涼，並有短暫降雨機率，影響至下周一（11月3日）；下周二（4日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，但仍有零星降雨；接著下周三（5日）又一波東北季風增強，北部及東半部再轉濕涼。
