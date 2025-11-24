今年「冷冬」發生機率曝！「對台影響、時間」全說了

生活中心／于士宸報導

近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，而今日（24）各地區早晚稍涼，日夜溫差大；明日（25）則持續受東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨。對此，氣象專家林得恩指出「反聖嬰發生機率，衝破80%以上！」，至於對台影響，簡單來說「冷冬」機會也會增大，發生機率約在「6成」左右。





今年「冷冬」發生機率曝光！專家警：恐持續到「這時間」…對台影響全說了

美國國家氣象局研究指出，自9月開始，發生「反聖嬰」的訊號續有增強的趨勢，機率衝破80%以上。（圖／翻攝自臉書粉專《林老師氣象站》）

氣象專家林得恩今日在臉書粉專《林老師氣象站》發文，指出美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生「反聖嬰」的訊號續有增強的趨勢。尤其在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上，估計可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。至於反聖嬰現象對台的影響，林得恩分析過去歷史事件，統計結果顯示反聖嬰現象肇生時，當年臺灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。





今年「冷冬」發生機率曝光！專家警：恐持續到「這時間」…對台影響全說了

反聖嬰對台影響導致冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。（圖／翻攝畫面）





林得恩表示，若反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低；簡單來說「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。





