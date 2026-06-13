今年「出梅」了嗎？關鍵訊號浮現 專家：颱風季準備接棒

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氣象專家林得恩指出，「出梅」訊號越來越明顯，意味著台灣準備迎接「颱風季」到來。（鏡報姜永年）

今（13日）鋒面北移，清晨各地有零星降雨；白天各地轉為多雲天氣，午後北台灣、東部地區及其他山區易有短暫雷雨，晚間西南風增強，南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。氣象專家林得恩指出，最新模式模擬結果顯示，「出梅」的訊號越來越明顯，意味著台灣準備迎接「颱風季」到來。

今日鋒面北移至北部海面，上午各地轉為多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率；晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。

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溫度方面，各地高溫略為上升，北部及東半部高溫約27～30度，中南部為30～32度，各地低溫為23～26度。離島天氣：澎湖多雲，25～29度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23～28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23～26度。

林得恩在其臉書粉專「林老師氣象站」指出，台灣梅雨季通常落在每年5～6月間，而「出梅」發生時間會因每年氣候變化而異，歷史平均大約落在6月下旬～7月上旬。

氣象學上，所謂的「出梅」並非單日氣變化，而是觀察東亞地區的整體大氣環流是否穩定轉為夏季型態。對應的關鍵環境特徵，包含常見的西太平洋副熱帶高壓明顯西伸北抬並穩定控制台灣，或梅雨鋒面北抬至華北、日本，以及西南季風型態改變等重要訊號。

簡單來說，「出梅」代表天氣將從原先的「鋒面型降雨」轉為「夏季對流型降雨」。

觀察美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果，林得恩表示，下週三（17日）前後，500hPa上的副熱帶高壓勢力明顯西伸，高壓西側範圍已觸及到台灣及中國華南地區，後續的鋒面系統也被迫北抬調整，整個西南季風的型態也隨之變動。

林得恩表示，這些變化意味著「出梅」訊號越發明顯，天氣型態也將從原先的「梅雨季」，逐漸轉換為「颱風季」。

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