今年「外國人拍南韓軍事設施」累計9起 中國移民遭逮辯稱：只是興趣

據南韓媒體今天（11/18）報導，統計資料顯示，今年外國人在南韓拍攝軍事設施的案例，已累計9起，上個月才有一名中國移民，在首爾機場外圍拍攝戰鬥機，遭警方逮捕後辯稱，只是因為興趣而拍攝。據悉，這類案件的犯嫌大多聲稱，自己是在拍攝風景，導致警方難以適用間諜罪等規範。

據《朝鮮日報》報導，一名中國籍移民者A某，上個月在城南市的首爾機場外圍，拍攝戰鬥機與軍事設施，被警方當場逮捕，A某辯稱自己拍攝「只是出於興趣」，但警方懷疑，這名中國移民人士，可能是蓄意拍攝機密設施。

報導指出，調查已經過1個月，南韓警方卻還沒將A某移送檢調，警方對外說明，即便是外國人拍攝敏感軍事設施，也很難適用間諜罪、利敵罪或《軍事基地及軍事設施保護法》。

據悉，如果要適用《軍事基地及軍事設施保護法》，必須確定犯嫌意圖拍攝雷達或管制塔等機密設施，然而多數犯嫌均聲稱：「我只是來拍攝外圍風景」，導致警方很難立案。

也有聲音認為，南韓執政的共同民主黨，近日提案禁止國內舉行反中示威，這可能讓警方對於偵辦中國人的案件，感到更加顧忌。

今年8月12日，也有一名日本籍觀光客B某，在美軍烏山空軍基地附近，拍攝戰鬥機，最終警方僅以涉嫌違反《通信秘密保護法》處理。

南韓最大在野黨「國民力量黨」國會議員愼聖範公布的資料顯示，今年外國人在南韓拍攝軍事設施的案件，已累計9起。

南韓《刑法》第98條對間諜罪設有規範，該條寫到：「為敵國從事間諜行為者，處以無期徒刑或死刑。」

不過，依據南韓最高法院過去判例，「敵國」的定義僅限北韓，因此如果犯嫌是中國人、俄羅斯人，或其他國籍的人，無法適用這條法律。

